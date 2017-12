Es war ihr großer Abend: Gina Schumacher wurde beim "Audi Generation Award" am Mittwochabend mit einem Nachwuchspreis in der Kategorie Sport geehrt. Für Getuschel sorgte aber vor allem ihre charmante Abendbegleitung: Gina präsentierte sich bei der Gala an der Seite eines jungen Mannes, der sie ordentlich zum Strahlen brachte. Dass die beiden verliebt sind, war nicht zu übersehen.

Das ist Gina Schumachers Freund

"Es ist ihr Freund, sie sind seit längerer Zeit zusammen", erklärt Schuhmachers Managerin Sabine Kern. Der junge Mann heißt Iain Bethke, ist 22 und ist Springreiter. Die beiden haben einander auch durch ihre Leidenschaft für Pferde kennengelernt.

Foto: pps.at Foto: pps.at

Die Tochter von Formel-1-Legende Michael Schumacher ist Europameisterin im Westernreiten. Für ihre Leistungen wurde sie nun beim "Audi Generation Award" geehrt. In ihrer emotionalen Rede bedachte die 20-Jährige vor allem ihre Eltern, Micheal und Corinna Schuhmacher: "Ich danke meinen Eltern, die mit jedes Mal ihre Liebe und Unterstützung schenken, und bei meinem Team, das hinter mir steht."

Foto: pps.at

Während sich ihr Bruder Mick wie sein Vater als Rennfahrer versucht, erzählte Gina darüber, wie sie früher mit Michael Schumacher Kart gefahren ist: "Ich bin als Kind mit meinem Papa eine Saison Kart gefahren", so Gina-Maria Schumacher, "die Pferde waren mir aber dann doch lieber."