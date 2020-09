Schulstart für George und Charlotte: Papa William ist erleichtert

Herzogin Kate hat im Juli über ihre drei, immer hungrigen Kinder gescherzt, sie komme sich oft vor wie eine „Futtermaschine“. Prinz William sagte jetzt bei einem Besuch in Belfast: „Ich denke, dass alle Eltern gerade aufatmen.“

Homeschooling geht offenbar auch an den privilegierten Royals nicht so spurlos vorbei. Darum freute sich William, dass der siebenjährige Prinz George und die fünfjährige Charlotte nun endlich wieder in die Privatschule gehen dürfen.