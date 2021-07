Schiff ahoi mit Michi Konsel

Italien

Die Reederei aussetzt auf den ehemaligen AS-Roma-Torwarthelden(55) und möchte mit ihm ins bevorstehende 70. Jubiläumsjahr schippern.

"Fußball gehört genauso zum italienischen Lebensgefühl wie die einzigartige Küche, die reizvolle Landschaft oder ein qualitativ hochwertiger Kaffee. Michael Konsel hat im Rahmen seiner Fußballkarriere in Italien zwischen 1997 und 2000 das italienische Flair kennen und lieben gelernt. Mit seiner erfolgreichen Vergangenheit in Italien, seiner Vorliebe für den italienischen Lebensgenuss sowie seinem ausgeprägten Familiensinn, representiert er optimal die Trikolore-Flagge", freut sich Ulrike Soukop, General Manager Costa Kreuzfahrten Österreich, über die Zusammenarbeit im Jubiläumsjahr.

"Es fängt ja schon damit an, dass ich das Wasser und das Meer sowieso liebe – als Sternzeichen Fisch kein Wunder. Das war schon als Kind so. Und der italienische Lebensstil taugt mir sowieso. Nachdem ich ja sehr erfolgreiche Jahre in Rom erlebt habe und auch in Venedig, hat diese Zusammenarbeit von Anfang an sehr gut gepasst. Ich bin ein absoluter Entdecker. Das taugt mir ja so an dem Schiff, weil du immer wieder was Neues findest. Ich bin nicht einer, der ruhig auf der Kabine liegt, sondern einer, der sich alles genau anschaut und viel unterwegs ist", erzählt Konsel, der selbst gerne Motorboot fährt, im KURIER-Gespräch.