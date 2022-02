Schicksalsschläge: 4 Momente, die Herzogin Kate das Leben schwer machten

Das Leben als Royal ist nicht immer rosig - das musste auch die Ehefrau von Prinz William am eigenen Leibe erfahren. In den vergangenen Jahren gab es für Herzogin Kate nämlich nicht nur einige Höhen, so wie die Hochzeit mit ihrem Gatten oder die Geburten ihrer drei Kinder, sondern auch prägende Schicksalsschläge, die der 40-Jährigen wohl bis heute noch sehr nah gehen.

Der Suizid von Krankenschwester Jacintha Saldanha

Als Catherine 2012 mit ihrem ersten Sohn Prinz George schwanger war, musste sie aufgrund von starker Übelkeit ins Krankenhaus. International versuchten sich Medien mit ausgefuchsten Ideen so viele Informationen über ihren Zustand zu erhaschen wie möglich - so auch zwei australische Radiomoderatoren, die sich mit verstelltem Akzent als Queen Elizabeth II. und Prinz Charles ausgaben und sich am Telefon vom Pflegepersonal vermitteln ließen.