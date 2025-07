Schauspielerin Wolke Hegenbarth hat Oliver Vaid geheiratet

Schauspielerin Wolke Hegenbarth und ihr Partner Oliver Vaid haben Hochzeit gefeiert. "Ja, wir haben geheiratet", verriet Hegenbarth der Illustrieren Bunte. Die standesamtliche Trauung habe vor einigen Monaten im kleinen Kreis in Berlin stattgefunden.

Zum zehnten Jahrestag hatte Hegenbarth ihren Fans im Juni Einblicke in das Kennenlernen gewährt. Im Jahr 2015 habe er sie um fünf Uhr früh auf dem Hamburger Fischmarkt nach ihrer Telefonnummer gefragt. "Vielleicht nicht direkt der Anfang unserer Beziehung - aber irgendwie auch schon. Was so eine kleine Entscheidung im mehr oder weniger Vollrausch so für Auswirkungen haben kann", kommentierte die Schauspielerin auf Instagram eine Reihe von gemeinsamen Fotos.