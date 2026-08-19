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Abenteuerlustig: Sandra Bullock gewährt seltene Einblicke in Leben mit ihren Kindern

Sandra Bullock hat auf Instagram private Bilder von ihren Sommerferien geteilt.
19.08.2026, 12:00

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Sandra Bullock trägt einen roten Blazer vor einem dunklen Hintergrund mit dem Warner Bros. Logo.

Sandra Bullock zählt zu jenen Promis, die ihr Privatleben gerne aus dem Rampenlicht fernhalten. Bisher ist sie auch bestrebt, ihre zwei adoptierten Kinder vor der Öffentlichkeit zu schützen. Seit einiger Zeit betreibt die Schauspielerin aber einen offiziellen Instagram-Account, wo sie nun seltene Einblicke in ihr Leben mit Sohn Louis (geboren 2010) und Tochter Laila (geboren 2015) gewährte.

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Sandra Bullock teilt Familienfotos

„Freunde, Familie, Spaß, Fische, Fellwesen und Arbeit“, schrieb Bullock unter eine Reihe an privaten Schnappschüssen auf Instagram. Zu sehen bekommt man, wie der Filmstar bisher den Sommer verbracht hat. Nämlich mit jede Menge Abenteuern in der Natur - zusammen mit Freunden, ihren Kindern und ihrem Hund Sweetie, den sie aus einem Tierheim gerettet hat.

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Unter den Bildern befindet sich auch ein Foto, das Bullocks Kinder bei einem Spaziergang zu zeigen scheint, und ein weiteres, das sie bei einer Bootsfahrt zeigt (zu sehen hier). Die Schauspielerin postete außerdem ein Foto mit ihrem langjährigen Freund, Schauspieler Jason Bateman, und dessen Frau Amanda Anka.

kurier.at, spi  | 

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