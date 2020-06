Sabine Mord: "Wir heiraten!"

Ich war so perplex, dass ich sogar vergessen habe, Ja zu sagen", lacht Puls 4 News-Moderatorin Sabine Mord (38).

Ganz romantisch, am ersten Adventsonntag hielt ihr Lebensgefährte, der orthopädische Chirurg Gerald Loho (46), um die Hand der Steirerin an – und nach kurzem Staunen stimmte diese "natürlich" zu. "Es war der perfekte Augenblick, denn uns beiden bedeutet die Weihnachtszeit sehr viel", so Mord über eines "der vielen Dinge, die uns verbinden. Ich habe mich noch nie in einer Beziehung so angekommen gefühlt wie jetzt."

Im Oktober 2013 traf die Liebe die TV-Lady und den Arzt wie ein Blitz. "Wir haben schnell gewusst, dass wir für immer zusammengehören", erklärt Sabine Mord, deren Beziehung mit ORF-Moderator Ernst Hausleitner (46) 2011, nahezu zeitgleich mit der Trennung zwischen Loho und Schauspielerin Elke Winkens (44) scheiterte.

Wann und wo die Hochzeitsglocken läuten werden, "wissen wir noch nicht. Ich bin kein Planungsjunkie", scherzt Mord. "Aber auf jeden Fall in diesem Jahr!"