Schwiegersohn von Queen-Cousin stirbt mit 45 Jahren

Eine Verwandte des britischen Thronfolgers Prinz William trauert um ihren Ehemann. Wie der Buckingham-Palast am Dienstag mitteilte, ist Thomas Kingston im Alter von 45 Jahren gestorben.

Er war mit Lady Gabriella Kingston verheiratet, der Tochter von Prinz Michael von Kent , der wiederum ein Cousin der verstorbenen Queen Elizabeth II. ist. König Charles III. und Königin Camilla hätten der Familie ihre innigsten Gedanken und Gebete übermittelt, hieß es in der Palastmitteilung.

Thomas Kingstons Leiche wurde den Angaben zufolge am Sonntagabend entdeckt. Rettungsversuche blieben demnach erfolglos. Nähere Angaben gab es zunächst nicht.

Prinz William sagte kurzfristig Termin

Am Dienstag hatte William kurzfristig seine Teilnahme an einem Termin aus persönlichen Gründen abgesagt. Der Kensington-Palast nannte am Dienstag zunächst keine Details, betonte aber, dass es Williams Ehefrau Prinzessin Kate weiterhin gut gehe. Die 42-Jährige erholt sich seit Wochen von einer Operation im Bauchraum.

William sollte eigentlich am Dienstag auf Schloss Windsor an einem Gedenkgottesdienst für seinen Patenonkel, König Konstantin II. von Griechenland, teilnehmen, der im Jänner 2023 gestorben war. Der älteste Sohn von König Charles III. habe die königliche griechische Familie, die bei der Veranstaltung anwesend war, angerufen und über seine Absage informiert, hieß es weiter. Konstantin war bis zu einem Militärputsch 1967 der letzte griechische König und mit Williams Großvater Prinz Philip verwandt.

Prinzessin Kate wird noch bis nach Ostern keine Termine wahrnehmen. Eine Diagnose in ihrem Fall ist nicht bekannt. Es handle sich aber nicht um Krebs. Auch Williams Vater König Charles tritt derzeit nicht öffentlich auf und war deshalb ebenfalls nicht bei dem Gedenken dabei. Der 75-Jährige wird wegen einer Krebserkrankung behandelt.