Name von Prinzessin Beatrice' Baby könnte Hommage an ihrer Vater Andrew sein

Die Nichte des britischen Königs Charles III. , Prinzessin Beatrice , ist kürzlich Mutter einer Tochter geworden. Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi sei am 22. Jänner geboren worden, teilte das britische Königshaus mit. Mutter und Tochter seien "gesund und wohlauf, und die Familie genießt die gemeinsame Zeit".

König Charles und seine Frau Camilla seien hocherfreut über die Nachricht, teilte der Palast mit und teilte auch ein Foto des Babys, auf dem es eingewickelt in eine Decke mit einem Ärmel vor dem Gesicht zu sehen ist.

Beatrice und ihr Mann Edoardo Mapelli Mozzi haben bereits eine drei Jahre alte Tochter namens Sienna.

Dem Magazin Marie Claire zufolge folgen die beiden mit dem Namen ihres zweiten Kindes einer Tradition: Nach Siennas Geburt im Jahr 2021 berichtete Hello! unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle, das Paar habe "nach einem italienischen Namen gesucht, der mit einem S beginnt, um die Herzogin (Sarah Ferguson) zu ehren". Der Name spiegele auch den goldenen Rotton der Haarfarben der Royals wieder, hieß es. Bei Athena könnten sie sich diesmal für einen Namen entschieden haben, der mit A beginnt, um Beatrices Vater Andrew zu ehren, so Marie Claire.

Prinz Andrew ist längst aus dem royalen Führungskreis verschwunden - er ist wegen Verwicklung in einen Missbrauchsskandal in Ungnade gefallen.

Mapelli Mozzi hat zudem einen achtjährigen Sohn aus einer früheren Beziehung.