Beim Gedenkgottesdienst für den verstorbenen König Konstantin von Griechenland in Windsor musste Königin Camilla auf Charles' Anwesenheit nach dessen Krebsdiagnose verzichten. Auch Thronfolger William war dem Anlass ferngeblieben - er sagte seinen Auftritt kurzfristig "aus persönlichen Gründen" ab.

Somit waren weder der König noch der Prinz von Wales am Mittwoch in der St.-Georgs-Kapelle anwesend, was britischen Medien zufolge ein weiterer Beweis dafür ist, wie unterbesetzt die britische Monarchie geworden ist. Camilla muss aber nicht ganz ohne Hilfe auskommen, berichtet die Daily Mail, während sich ihr Mann einer Behandlung wegen einer nicht näher bezeichneten Form von Krebs unterzieht.

Demnach würde ob der aktuellen Situation auch ein entfernterer Kreis der Royal Family in die königlichen Pflichten mit einbezogen werden. So treten nun der zurückhaltend lebende Herzog und die Herzogin von Gloucester in den Vordergrund. Dies sei vergangene Woche der Fall gesehen, als die Königin Auszeichnungen an Universitäten und Hochschulen überreichte, darunter Preise für eine Lösung gegen die ugandische Schlafkrankheit, ein Programm zur Abwasserüberwachung und ein weiteres zur Bekämpfung parasitärer Würmer.

Wie Bilder vom vergangenen Donnerstag zeigen, hatte die Queen dabei Gesellschaft. An ihrer Seite stand Birgitte, die 77-jährige Herzogin von Gloucester, die Camilla bei der Übergabe der Queen’s Anniversary Prizes half. Dies sei laut Daily Mail kein Zufall. Es zeige, dass die Royal Family derzeit auf Hilfe angewiesen ist. "Kurz gesagt, der König und die Königin brauchen dringend Unterstützung – und sie haben sie in der würdevollen Gestalt seiner Cousins, der Gloucesters, gefunden", schreibt die Daily Mail. Die Gloucesters waren auch während der Neujahrsfeierlichkeiten mit dem König und der Königin in Sandringham. Ein paar Wochen zuvor hatte die Herzogin bei der 75. Geburtstagsfeier von König Charles neben diesem gesessen - eine Veranstaltung, die sich durch die vergleichsweise kleine Auswahl an Gästen auszeichnete. Am Mittwoch saß das Ehepaar in der ersten Reihe der St.-Georgs-Kapelle neben Prinzessin Anne und ihrem Ehemann, Vizeadmiral Sir Tim Laurence.