Royale Scheidung in Luxemburg

Für die Soldatin Tessy (31) hatte Prinz Louis, der drittgeborene Sohn von Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa von Luxemburg einst auf seinen Platz in der Thronfolge verzichtet. Nun lassen sich Louis und Tessy nach fast zehn gemeinsamen Jahren scheiden.

Prinz Louis lässt sich scheiden

2006 hatte der heute 30-Jährige die Tochter eines Dachdeckers vor den Traualtar geführt. Seitdem lebte das Paar in London.

Foto: EPA/Str

Am Mittwoch wurde in einer offiziellen Mitteilung bekannt gegeben, dass sich das Ehepaar scheiden lässt. Inzwischen hat sich auch Tessy selbst zu der Trennung geäußert.

Foto: APA/EPA/SEBASTIEN NOGIER

"Ich bin sehr traurig zu bestätigen, dass Louis und ich uns nach 12 gemeinsamen Jahren scheiden lassen. Es ist extrem traurig zu realisieren, dass wir ab jetzt getrennte Lebenswege beschreiten", teilte sie laut luxarazzi.com mit.

Foto: REUTERS/VINCENT KESSLER

Um ihre zwei gemeinsamen Söhne, Gabriel (10) und Noah (9), wolle sich das Paar aber auch weiterhin gemeinsam kümmern.

Aus dem Archiv:

