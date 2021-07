Drama um Ex-Managerin: McGowan unter Beschuss

Von 1997 bis 2003 arbeitete Messick bei Miramax in der Produktionsleitung und war im Jänner 1997 auch die Managerin von "Charmed"-Darstellerin Rose McGowan, die behauptet zu dieser Zeit von dem Filmmogul vergewaltigt worden zu sein.

Nach dem Tod der Produzentin veröffentlichten ihre Hinterbliebenen nun ein Statement, in dem sie schwere Vorwürfe gegen McGowan und Weinstein erheben.

"Ihren Namen immer wieder in den Schlagzeilen wegen jemandem zu sehen, der Aufmerksamkeit in eigener Sache generieren will, in Kombination mit Harveys verzweifelten Versuchen sich zu verteidigen, war für sie verheerend", zitiert der Hollywood Reporter aus dem Statement ihrer Hinterblieben.

Nachdem McGowan ihr Enthüllungsbuch "Brave" veröffentlichte, in dem sie Details über ihren angeblichen sexuellen Missbrauch durch Weinstein publik macht, kamen auch immer mehr Geschichten über Messick auf: Sie war diejenige, die ein Frühstücksmeeting in Weinsteins Hotelzimmer beim Sundance Festival 1997 organisiert hatte, bei dem McGowan angeblich Opfer von einem sexuellen Übergriff durch den Produzenten geworden ist.

"In den vergangenen Monaten sind viele Frauen mit Anschuldigungen gegen Harvey Weinstein an die Öffentlichkeit gegangen, darunter auch Rose McGowan, die wiederholt mit der Presse gesprochen und nicht nur gegen ihren mutmaßlichen Angreifer, sondern auch gegen viele andere ausgeteilt hat", heißt es weiter. Messick sei zu einem "Kollateralschaden in einer bereits entsetzlichen Geschichte" geworden.