ROMY: Wer auf der Aftershowparty zur Dancing Queen wurde

Geburtstage auf der ROMY

Zu feiern hatten auch Nicht-Gewinner einiges – Serien-Star Erich Altenkopf (4. April) und TV-Gesicht Dominic Heinzl (8. April) ihre Geburtstage. Übrigens auch „Hubert und Staller“-Hälfte Helmfried von Lüttichau führte seine Frau Gabriela zum Geburtstag schön in Wien aus. Und noch ein Jubiläum steht an – am 29. April wird Kabarettist Michael Niavarani 50. Er kam übrigens auch zu spät, wurde daher backstage in die Sendung geschaltet.

Nicht viel zu lachen hingegen hat derzeit Schauspieler Christian Spatzek , er laboriert an einer schweren Schulterverletzung, daher hatte er keine allzugroße Feierlaune.