Rolling Stones, 1964: Mick Jagger, Charlie Watts, Brian Jones, Keith Richards und Bill Wyman v.l.n.r.

Vor genau 50 Jahren, am 12. Juli 1962, standen die Rolling Stones erstmals gemeinsam auf der Bühne. Zu diesem Anlass möchten wir den soeben erschienen eBook-Bildband "50 Years The Rolling Stones: Views from the Inside, Views from the Outside" verlosen.

Der Musikjournalist Hanspeter Künzler kam der legendären Rockband Rolling Stones näher als viele andere und hielt zahlreiche private und öffentliche Höhepunkte von Mick, Keith & Co fest. Im Bild: Hochzeit von Mick Jagger mit Bianca Perez Moreno De Macias, 1971

Keith Richard mit seiner damaligen Frau, der Stones-Muse Anita Pallenberg. Im Bild mit ihren beiden Kindern Marlon und Dandelion. Zuvor war Anita übrigens mit Brian Jones liiert und hatte später auch noch Affären mit Mick Jagger und seiner damaligen Freundin Marianne Faithfull.

Mick Jagger (1967) in Handschellen nach einer Gerichtsverhandlung in West Sussex wegen illegalen Drogenbesitzes.

Ron (Ronnie) Wood posiert in Brüssel, Belgien 1976

Der 1969 verstorbene Brian Jones bei einem seiner legendären Soli. Der Lead-Gitarrist war einer der Gründungsmitglieder der Rolling Stones.

In den 1980ern waren Mick und Keith nicht gut aufeinander zu sprechen. Gitarrist Keith Richards tourte stattdessen mit seiner Band X-Pensive Winos, 1987 in Chicago.

Charlie Watts, Drummer der Rolling Stones, ganz unschuldig in die Kamera blickend am 1. Jänner 1983.