Am Mittwoch, den 1. Februar, gibt Mörtel bei einer Pressekonferrenz in der Lugner City bekannt, wer sein Stargast beim diesjährigen Wiener Opernball wird.

Einen ersten Hinweis gibt es bereits: Es soll sich um eine berühmte Schauspielerin aus Hollywood handeln.

"Die Verhandlungen sind abgeschlossen: Eine bekannte Schauspielerin aus Amerika wird kommen. Vielleicht bringt sie auch ihren Mann mit", hatte Lugner bereits Ende letzten Jahres gegenüber der Gratiszeitung Heute verkündet.

Zuletzt wurde gemunkelt, dass keine Geringere als Catherine Zeta-Jones den Baumeister zum Ball begleiten soll.

Im vergangenen Jahr durfte Hollywoodstar Brooke Schields Mörtel zum Ball in der Wiener Staatsoper begleiten.

