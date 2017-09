Rapper Lil Wayne nach epileptischen Anfällen im Spital

Der US-Rapper und Grammy-Preisträger Lil Wayne ist einem Medienbericht zufolge nach mehreren epileptischen Anfällen im Krankenhaus. Er sei am Sonntag bewusstlos in einem Hotel in Chicago gefunden worden, schrieb die Promi-Website "TMZ" am Montag.

Foto: AP/Mark J. Terrill Er sei umgehend ins Krankenhaus gebracht worden, wo ihm die Ärzte empfohlen hätten, sich einige Tage lang auszuruhen.

Auftritt abgesagt