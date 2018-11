Van der Vaart: Private Tiefen und neues Liebesglück

Verworrener Start in die Liebe

Noch vor der Scheidung präsentierte Rafael die neue Frau an seiner Seite - Sylvies enge Freundin Sabia. Die beiden verkündeten, sich ineinander verliebt zu haben - was für einen Skandal sorgte. Was 2013 so verworren begann, fand im Sommer 2015 ein jähes Ende. Van der Vaart und seine Freundin Sabia Boulahrouz gaben nach zwei gemeinsamen Jahren ihre Trennung bekannt. Insidern zufolge war es der Verlust des ungeborenen Kindes, der zum Schlussstrich geführt hatte. Sabia gab in einem Interview mit der niederländischen Zeitung nu.nl bekannt, dass es ein Streit mit Rafaels Eltern gewesen sei, der ausschlaggebend für das Beziehungsende war.

Happy End für Rafael?

2016 ging es für Rafael van der Vaart wieder bergauf. Seit Februar ist er mit der niederländischen Handballspielerin Estvana Polman liiert. Für die Liebe wechselte er sogar zum dänischen Verein FC Midtjylland. Den Vertrag mit der Superliga unterzeichnete der Fußballer, um näher bei seiner Estvana zu sein.