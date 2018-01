Der zweijährige Sohn von Reality-Star Kim Kardashian und Kanye West wurde am 28. Dezember in ein Krankenhaus in Los Angeles eingewiesen, weil er unter einem "schweren Fall von einer Lungenentzündung" litt.

Nachdem viele Kritiker im Netz behauptet hatten, Kim habe ihren Sohn alleine im Krankenhaus gelassen, um selbst in der Silvesternacht feiern zu gehen - was viele Fotos belegen - schlug einer ihrer treuen Fans auf Twitter zurück: "Warum denken manche, dass Kim und Kanye gefeiert hätten, während Saint im Krankenhaus war?"

Ein Tweet, der die 37-Jährige wohl aufhorchen Kim schließlich auch wütend auf Twitter antwortete: "Ich wusste davon (von der Kritik Anm.) nicht, aber jetzt will ich was klarstellen. Während seines Krankenhausaufenthalts habe ich meinen Sohn nicht einmal für eine Minute aus den Augen gelassen. Von Mittwoch- bis Samstagabend waren wir durchgehend dort. Silvester war am Sonntag und unsere Gäste kamen erst, als er bereits im Bett war. Legt euch gar nicht erst mit mir an, wenn es um meine Kinder geht."

I haven't heard this BUT lets get this straight. I did not leave my son for one minute during his hospital stay. We were there Wednesday night to Saturday. NYE WAS SUNDAY NIGHT. People came over when he was already asleep for the night! Don't even try me when it comes to my kids https://t.co/wrl47awaUr