Promis über Conchita: "Das ist ein Schrei nach Freiheit"

Ich hab Conchita ganz oben auf meiner Liste als Favoritin gehabt", sagt Udo Jürgens (79), der sich gerade in Portugal erholt. 48 Jahre ist es her, dass der mittlerweile unumstrittene Superstar den Eurovision Song Contest für Österreich gewann. "Als ich sie das erste Mal im Fernsehen sah, war ich erschrocken", gesteht der Kärntner.

"Aber ich war sofort überzeugt von ihr, als ich sie sprechen hörte. Ich dachte, Donnerwetter, die denkt nach, das ist ein ernsthafter Mensch. Und als ich das Lied gehört habe, wusste ich, dass sie eine große Chance hat."

An der Punktevergabe imponierte Jürgens vor allem, dass "erzkatholische, erzreligiöse Länder" wie Spanien, Irland oder Israel der Österreicherin Höchstnoten gaben. "Das ist ein Schrei nach Freiheit", so Jürgens, der vermutet, dass sich nun alle an Conchitas Seite drängen werden – "auch die Politiker, die sie gestern noch verdammt haben".