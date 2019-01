Promis, die früher WG-Kollegen waren

"Robin war imstande, mir von seinen echten Gefühlen zu erzählen und mir ging es so mit ihm. Er ist jemand, der dir 24 Stunden am Tag etwas gibt. Freude und Lachen. Allein in einem Zimmer mit Robin Williams in einem Zimmer zu sein, war ein Privileg", erzählte Reeve einmal über sein Zusammenleben mit Williams, mit dem ihm Zeit seines Lebens eine enge Freundschaft verband.