Er ist der erste Ehemann, der seiner Frau im Big Brother Container einen Besuch abstattet. Der inszenierungswütige Baumeister Richard Lugner kann es nicht lassen, jede Möglichkeit für Publicity zu nutzen - und sei es auf Kosten seiner Ehe.

Gestern Abend hat Mörtel seine Frau Cathy Lugner zur Aussprache gebeten - vor laufenden Kameras. Cathy Lugner war nicht begeistert vom Anblick ihres Liebsten. Das geforderte Busserl gab es nicht für Mörtel. "Nicht nach allem, was passiert ist", beschwert sich Frau Lugner.

Foto: sat 1

Zur Vorgeschichte: Cathy ist in den Promi Big Brother Container gezogen, zum Missfallen von Lugner. In der Show hat sie dann über ihre Beziehung erzählt: Viele würden sich in ihre Ehe einmischen, es gäbe Psychoterror, sie werde als Miststück gesehen, die es nur auf sein Geld abgesehen habe. Das alles hat den Baulöwen angeblich in Rage gebracht.

In mehreren Interviews ärgerte er sich dann einen Tag daruf über Cathy und die Teilnahme an der Show. Daraufhin wurden Cathy die Aussagen vorgespielt. Die reagierte auch beleidigt und erklärte, dass ihr Richard versprochen hätte, nichts über die Show in der Öffentlichkeit zu sagen. Und sie habe ohnehin nur das erzählt, was ohnehin schon publik gewesen sei.

Kein Busserl für Richie

Der Zwist im Hause Lugner wird nun vor deutschem Publikum groß inszniert. Lugner durfte dafür sogar in den Container - die romantische Versöhnung hat es vor den Kameras nicht gegeben, aber etwas Ruhm hat der Eklat den beiden in Deutschland wohl eingebracht. Und das ist scheinbar das, was für das Paar wirklich zählt und es zusammenschweißt.

Foto: sat 1

Abgekartetes Spiel?

Einige Lugner-Kenner vermuten hinter der Ehekrise ein abgekartetes Spiel. Auch Big Brother-Insasse und Lugner-Bekannter Prinz Marcus von Anhalt analysierte ohne Mitleid für Cathy: "Lugner ist Medienprofi. Er tut alles für eine Schlagzeile. Diese Welt ist eben ein heißes Pflaster. Entweder man spielt mit und kann damit umgehen oder man hält sich eben fern. Sie kennt ihren Ehemann."

Vor genau zwei Jahren haben die beiden geheiratet. Vielleicht ist die TV-Show nun die perfekte Bühne für eine medienwirksame Trennung - und die 120.000 Euro Container-Gage ist für Cathy der erste Schritt in die finanzielle Selbstständigkeit.

Wirklich abkaufen tun den Lugners ihre Herzschmerz-Geschichte offenbar nicht einmal die Big-Brother-Kollegen.