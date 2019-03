"Prodigy"-Sänger Keith Flint ist tot: Mit 49 Jahren verstorben

Keith Flint, Sänger der Band "The Prodigy" ("Firestarter"), ist im Alter von 49 Jahren gestorben.

Die Polizei wurde am Montag gegen 8 Uhr in Flints Haus in Dunmow, Großbritannien gerufen. Der Sänger wurde dort leblos aufgefunden, berichten britische Medien.

Flint habe sich selbst das Leben genommen, erklären "The Prodigy" auf ihrem Instagram-Account.

Auf Twitter schrieb die Band: "In tiefer Trauer und Bestürzung bestätigen wir den Tod unseres Bruders und besten Freund Keith Flint … Wir werden ihn für immer vermissen."