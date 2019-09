Priyanka Chopra weiß nicht, wie alt ihr Ehemann Nick Jonas ist

Priyankas Follower ziehen sie auf Instagram jedenfalls ganz schön auf: "Falls du nicht weißt, wie alt dein Mann ist - er hat bereits mit 26 seinen eigenen Tequila" und "Er ist noch immer 26, just saying", versuchen die User im Netz sie "aufzuklären". Nick Jonas präsentierte seinen Tequila "Villa One" gemeinsam mit Modedesigner John Varvatos, der Verkauf soll Anfang 2020 in USA starten. Die Diskussionen rund um sein Alter scheinen ihm herzlich egal zu sein. Er reagierte mit einem Meme - seine Frau wisse sehr wohl, wann er Geburtstag hat.