Prinz Philip nach Eingriff am Herzen wohlauf

Dort war ihm in einem minimalinvasiven Eingriff ein Stent gelegt worden. Eines der Gefäße, die das Herz mit Blut versorgen, war verschlossen, wie die Tests im Krankenhaus ergeben hatten.



Mit solchen Stents wird das verschlossene Blutgefäß erweitert, so dass der Blutfluss wieder gewährleistet wird. Die in der Koronararterie aufgeklappte Drahtgitterröhre - heute oft zusätzlich mit Medikamenten beschichtet, welche ein verstärktes Gewebewachstum nach dem Eingriff verhindern sollen - soll das Blutgefäß dauerhaft offen halten. Der Eingriff mit einem Katheter ohne Operation sei erfolgreich verlaufen, ließ der Buckingham Palast verlauten. Philip müsse aber für "kurze Zeit" zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben.