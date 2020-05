Prinz Laurent auf der Piste gestürzt

Pech beim Ski­fahren in Lermoos hatte Prinz Laurent, jüngster Sohn des belgischen Königs Albert II: Der 49-Jährige soll am Dienstag auf der Piste gestürzt sein, nachdem er mit einem Skifahrer zusammengeprallt war, berichtete sein Anwalt der belgischen Zeitung Le Soir.Laurent sei danach selbst abgefahren. Ein Arzt schickte ihn in die Innsbrucker Klinik, wo er bis heute, Donnerstag, bleiben dürfte, sagt Sprecher Johannes Schwamberger. Über die Art der Verletzung gibt es keine Auskunft.

Laurent landet oft in den Gazetten, sei es wegen seiner Vorliebe für (zu) schnelle Autofahrten oder diplomatischer Verwicklungen. Auch bei der Fürstenhochzeit in Monaco sorgte der Prinz für Schlagzeilen: Er war auf dem roten Teppich – gestürzt.