Foto: ASSOCIATED PRESS

Es war damals die wohl romantischste Liebesgeschichte der Welt: Mit 14 Jahren lernte Priscilla Ann Beaulieu, deren Stiefvater Paul von Texas nach Wiesbaden in Deutschland versetzt worden war, 1959 in der Kurstadt Bad Nauheim den zehn Jahre älteren Elvis Presley kennen, wo der "King" während seiner Wehrdienstzeit 17 Monate lang lebte. 8 Jahre später wurde Hochzeit gefeiert. Mit der Bild und dem Wall Street Journal sprach die heute 71-Jährige über ihre ersten Treffen mit der Musiklegende.

Elvis sprach sie an

Im Gespräch mit dem Walt Street Journal erinnert sich die US-Amerikanerin an ihre erste Begegnung mit Presley: In einem Eagles Club in Bad Nauheim lernt Priscilla ein mit Presley befreundetes Pärchen kennen, das sie auf eine Party im Haus des Rock'n'Roll-Star mitnimmt.

"Als ich Elvis das erste Mal sah, saß er in einem Stuhl, trug einen roten Sweater und rauchte Zigarre."

Der Musik-Superstar versucht, das junge Mädchen in ein Gespräch zu involvieren, doch Priscillas Ehrfurcht ist zu groß, um Presleys Fragen zu beantworten.

"Ich war nervös und sehr schüchtern", so Priscilla gegenüber der Bild. "Er stellte ein paar einfache Fragen: Wo ich zur Schule ginge - höflich, angenehm, sehr unterhaltsam. Und er sagte, er will mich wiedersehen."

Foto: /Ho

Dann sei er aufgestanden und hätte sich an das Piano gesetzt, wo er einige Songs spielte und immer wieder zu der jungen Priscilla hinübersah, um ihre Reaktion zu beobachten. "Alles war sehr anständig und süß", verrät die Verflossene der Musiklegende.

In den kommenden Wochen kommt es zwischen der Schülerin und Presley immer wieder zu Treffen. Priscilla besucht den Musiker in seinem Haus. Bei den Dates läuft alles sehr züchtig ab. Elvis wohnt zusammen mit seiner Großmutter Minnie Mae, die quasi den Anstandswauwau spielt.

"Um Mitternacht musste ich immer zu Hause sein", so Priscilla, die zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 14 Jahre alt war, über ihre Treffen mit dem damals 24-Jährigen.

"Der King musste um mich betteln"

Bis zu Elvis' Abreise aus Deutschland im Jahr 1960 sahen die beiden einander regelmäßig - auch wenn Priscillas Vater gegenüber Presley zunächst skeptisch war.

"Meinem Vater kam das seltsam vor, er dachte: Elvis kann alle Frauen der Welt haben. Warum will er meine Tochter sehen?"

Foto: AP

Dennoch gelang es dem Superstar, Priscillas Stiefvater davon zu überzeugen, seine Tochter in die USA mitnehmen zu dürfen. Dieser wollte die Minderjährige nämlich nicht ohne Weiteres ziehen lassen.

"Der King musste um mich betteln. Elvis gab meinem Vater sein Wort, mich immer gut zu behandeln. Und das zählte damals was“, erklärt Presleys Ex-Frau.

Nachdem der Musiker Priscillas Eltern versprochen hatte, ihre Tochter zu heiraten, wenn sie volljährig sei, zog die damals 16-Jährige 1961 in Presleys Villa Graceland in Memphis. Hier absolvierte sie auf einer katholischen Mädchenschule auch ihren Highschool-Abschluss.

Kurzes Eheglück

1967, als Priscilla 21 war, folgte die Hochzeit in Las Vegas. 1968 kam die gemeinsame Tochter Lisa Marie zur Welt. Das Familienglück währte nicht lange: 5 Jahre später wurde die Ehe des ungleichen Paares geschieden.

Foto: dpa/Upi

Weder Priscilla noch Elvis Presley haben nach ihrer Scheidung noch einmal geheiratet.

Nach der Trennung nutzte Priscilla ihren prominenten Nachnamen, um sich beruflich zu verwirklichen: Sie eröffnete zunächst mit Olivia Bis eine Boutique in Beverly Hills, wo Stars wie Cher oder Natalie Wood shoppen gingen.

Foto: ORF/-

Später trat sie in der Fernsehserie "Dallas" in der Rolle der Janna Wade als Schauspielerin auf. Außerdem war sie in der Filmreihe "Die nackte Kanone" zu sehen. Priscilla Presley ist Mitglied von Scientology.

Foto: Todd Williamson/Invision/AP Elvis Presley starb 1977 im Alter von 42 Jahren an Herzversagen auf seinem Anwesen.

Priscilla Presley öffnete 1982 das Anwesen Graceland der Musiklegende für seine Fans und ließ dieses zu einer Art Elvis-Museum umbauen.

