Lindsay Lohan war in den letzten Jahren mit Drogen-Eskapaden und handreiflichen Streitereien mit ihrem Ex in den Schlagzeilen - nun macht sie mit politischen Aussagen Furore.

„Erdogan hat ein sehr großes Herz, und sein Land steht hinter ihm“, erklärt Lohan gegenüber der Daily Mail. Den türkischen Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat sie erst kürzlich getroffen - gemeinsam mit seiner Frau und einem Flüchtlingskind aus Syrien. Die Schauspielerin arbeitet gerade an einer Doku über Flüchtlinge. Den umstrittenen Präsidenten bezeichent Lohan als Vorbild.

Foto: APA/AFP/TURKEY'S PRESIDENTIAL PRESS SERV/YASIN BULBUL

Medienberichten zufolge soll der Hollywoodstar sogar zum Islam konvertiert sein. Bestätigt hat sie selbst das bislang nicht. Der Islam sei etwas "wunderschönes" erklärte sie aber der Daily Mail, den Koran studiere sie gerade fleißig.

Foto: AP

Erdogan nehme viele Flüchtlinge auf, daher "wäre es gut für Amerika, Anteilnahme und Unterstützung zu zeigen.“

Außerdem solle man auch US-Präsident Donald Trump helfen, sein Amt zu meistern. „Er ist der Präsident, also muss man ihn unterstützen.“