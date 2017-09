Playboy-Gründer Hugh Hefner gestorben

Hugh Hefner, der Gründer des Männermagazins "Playboy", ist tot. Der 91-Jährige starb am Mittwoch (Ortszeit) "friedlich zu Hause", hieß es in einer Mitteilung von Playboy Enterprises. Der US-Amerikaner Hefner hatte bei der Gründung des Magazins 1953 ein Tabu gebrochen, als er darin für die Zeit äußerst freizügige Bilder nackter Frauen veröffentlichte.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4