Pia Baresch: " Von Grund auf positiv "

"Ich war 20 und gerade am Neufelder See mit meiner Mutter baden. Die Agentur, bei der ich seit Kurzem für Mode und Werbung war, rief an und sagte, dass Wolfgang Murnberger ein Casting für einen Kinofilm macht. Gerade, dass ich nicht gefragt habe, was ein Casting überhaupt ist, bin ich ungeschminkt, mit Bikini unter dem T-Shirt und Jeans nach Wien."



Beinah so gekleidet, sitzt sie jetzt da, schmunzelt über sich selbst und nimmt den ersten Schluck Kaffee. Die Rolle in dem prämierten Film "Ich gelobe" bekam sie. Durch ein anderes Vorsprechen gleichsam ihren Mann. "Wir haben uns ganz klassisch bei der Arbeit kennengelernt. Das war 2004 in Klagenfurt bei 'Figaros Hochzeit'. Die Arien wurden verjazzt, mit Mikrofon gesungen - das war großartig!" Siebzehn Jahre nach ihrer Rolle in "Ich gelobe" und der anschließenden Schauspielausbildung am Konservatorium der Stadt Wien weiß die Schauspielerin, was ein Casting ist und in ihrem Beruf verlangt wird. Dass sie es ist, die sich dabei am meisten abverlangt, machen Sätze wie "Ausbildung ist wichtig, besonders, wenn man am Theater arbeiten will, aber sie ist nicht alles. Die Praxis ist das Um und Auf, gepaart mit einer Portion Selbstvertrauen, Mut und Flexibilität, vor allem, wenn es beim Drehen schnell gehen muss."