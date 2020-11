Callboy packt über angebliche Affäre mit Phil Collins-Ex Orianne Cevey aus

Cevey soll mehrere tausend Dollar bezahlt haben, um in Las Vegas eine Nacht mit dem Escort-Mann und Stripper zu verbringen, so der Escort-Mann. Aus dem Treffen hätte sich eine Romanze entwickelt. Während der knapp zwei Jahre andauernden Affäre habe Cevey den jungen Mann zudem mit teueren Geschenken überhäuft.

Thompson selbst behauptet, Cevey habe ihm unter anderen einen Mercedes für umgerechnet rund 77.564 Euro gekauft und ihn mit Designer-Klamotten ausgestattet. Wie das britische Klatschblatt in Berufung auf einen vermeintlichen Insider außerdem behauptet, soll Cevey sogar ein Haus in Las Vegas für Thompson gekauft und ihn auf Reisen nach Europa als Begleitung mitgenommen haben. Einmal soll Cevey mit Thompson mit einem Privatjet auf die Bahamss gejettet sein, und ihn als ihre Begleitung auf einer Ocars-Party von Sir Elton John mitgenommen haben - und das alles hinter Collins Rücken. So behauptet der Stripper unter anderem auch, während der Abwesenheit des Musikers Orianne in Phil Collins Villa besucht zu haben.

Doch es kommt noch dicker: Insgesamt vier Heiratsanträge soll Orianne dem Callboy gemacht haben, die dieser aber alle abgelehnt habe. Obendrein soll Cevey den Stripper Phil Collins vor einem Konzert als guten Freund persönlich vorgestellt haben.

Über Phil Collins Ex-Frau äußert sich ihr angebliches ehemaliges Gspusi inzwischen aber ziemlich abwertend: "Orianne versucht, Phils Leben zu ruinieren. Er hat sich um sie gekümmert, hat ihr Millionen von Dollar gegeben und jetzt will sie mehr."

"Sie hat Phil schlimmer als Dreck behandelt, sie hat zwei Gesichter", so Thompson.

Orianne Cevey hat sich zu den haarsträubenden Behauptungen bisher nicht geäußert. Die Trennung von Phil Collins und seiner Ex-Frau wurde bisher ebenfalls noch nicht offiziell bestätigt.

Phil Collins und Ceves hatten 2006 geheiratet. Zwei Jahre später wurde ihre Ehe geschieden. 2015 gab das Ex-Paar bekannt, dass es seiner Beziehung eine zweite Chance geben wolle.