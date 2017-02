Peter Rigaud: Die "Vermessung" der Burg

Die Regisseure Quentin Tarantino und Roman Polanski, Designer Wolfgang Joop oder die hohe Politik in Gestalt des neuen deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier – der gebürtige Salzburger Peter Rigaud hatte sie alle vor seiner Linse. Aber auch die großen Burgstars wie Klaus Maria Brandauer oder Birgit Minichmayr.

Foto: /Peter Rigaud Für sein Buch "Burg" (bei echomedia, 39,90 €) setzte er die Schauspieler an den Lieblingsplätzen ihrer Spielstätte perfekt in Szene. "Wir haben so das ganze Haus vermessen – von oben bis unten", erzählt Rigaud, für den die Porträts die spannendste Art der Fotografie ist. "Kein Termin ist wie der andere. Es ist immer anders. Man muss gut vorbereitet sein, aber auch Freiraum für Improvisation lassen. Und gerade bei Schauspielern versuchen, hinter die sprichwörtliche Maske zu blicken ."

Besonder stolz ist er darauf, dass es ihm gelungen ist, auch die sonst eher fotoscheue Burg-Direktorin Karin Bergmann vor seine Kamera zu bekommen. Präsentiert wurde das Werk Dienstagabend. Dabei: Peter Matić und Mavie Hörbiger.