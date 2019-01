Peter Alexanders Sohn unter mysteriösen Umständen verstorben

Im Alter von nur 56 Jahren ist Peter Alexanders Sohn Micheal Neuyamer in Belek in der Türkei tot aufgefunden worden. Ein Sprecher der Familie bestätigte den Tod des Bankkaufmannes, der zusammen mit seiner Lebensgefährtin in der Südtürkei lebte, gegenüber der Bild bestätigt.

Todesursache unbekannt

Die Umstände seines Todes sind bislang nicht bekannt. Die Polizei soll eine Obduktion angeordnet haben. Fremdverschulden könne nicht ausgeschlossen werden. Laut Bild ermittle nun auch die türkische Staatsanwaltschaft.