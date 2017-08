Peinlicher Flop für Til Schweiger

Es ist offenbar doch kein derartiger Hit-Garant, wie er selbst gerne von sich behauptet: Til Schweigers neuer Film ist bei den ersten Testvorführungen auf ganzer Linie durchgefallen.

Gerne erzählt Schweiger, wie erfolgreich seine meist romantischen Komödien wie "Keinohrhasen" beim Publikum sind, auch wenn sie von Kritikern selten wohlwollend aufgenommen werden. Und die Zuschauerzahlen haben ihm meist recht gegeben. Jetzt aber hagelte es einen peinlichen Flop.

Foto: warner bros.

Null Prozent Zustimmung

Wie die ‘Bild’ berichtet soll seine neueste Produktion ‘Hot Dog’ bei den ersten Screenings gar nicht gut angekommen sein. Die Action-Komödie soll ‘Filmstarts.de’ zufolge nur magere neun Prozent der anwesenden Frauen und gar null Prozent der Männer gefallen haben.

Jetzt wird die Produktion mit Publikumsliebling Matthias Schweighöfer wohl neu geschnitten werden und vielleicht muss sogar nachgedreht werden. In fünf Monaten ist Kinostart.

Interessant: Das Duo Schweigerhöfer/Schweiger floppte schon 2016 mit dem Film "Vier gegen die Bank", eine Neuauflage des Klassikers von Wolfgang Petersen.

Förderung für neues Projekt

Erst vor wenigen Tagen wurde zudem bekannt, dass Schweiger knapp 520.000 Euro von der Filmförderungsanstalt ‘FFA’ erhalten hat, um ein anderes Projekt mit dem Namen ‘Klassentreffen’ umzusetzen. Laut Angaben der 'FFA' wird der Film „eine waschechte Komödie über drei alte Freunde, die mit Mitte 40 das Erwachsenwerden noch einmal lernen müssen.“ Bisher ist noch nichts weiter über den Cast bekannt, allerdings könnte Schweiger durchaus einen der Männer spielen, die nicht erwachsen werden wollen.

