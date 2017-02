Paris Hilton (36) hat offenbar einen neuen Freund: Sie präsentiert sich auf Instagram an der Seite von "The Leftovers"-Star Chris Zylka (36) und bezeichnet ihn sogar als "mein Valentin".

Paris Hilton kuschelt wieder

"Das beste Gefühl ist es, wenn dich jemand anschaut, als ob du magisch wärst", schrieb die Hotelerbin außerdem unter eines der Pärchenfotos mit dem Schauspieler, auf denen die beiden einen sehr vertrauten Eindruck machen.

Live. Love. Sparkle.... ✨✨❤️✨✨ Ein Beitrag geteilt von Paris Hilton (@parishilton) am 19. Feb 2017 um 20:07 Uhr

"Sie mögen sich wirklich. Sie lassen es langsam angehen", verrät ein Insider gegenüber E!News.

The best feeling is when someone looks at you like you are magic...✨✨????✨✨ Ein Beitrag geteilt von Paris Hilton (@parishilton) am 19. Feb 2017 um 17:04 Uhr

Ihre Liebe geheimhalten will Paris offenbar nicht: Denn auch auf dem Flughafen in Los Angeles präsentierte sie sich nun händchenhaltend mit ihrem neuen Beau. Wann es zwischen Paris Hilton und Zykla gefunkt hat, ist nicht bekannt. All zu lange dürften die beiden aber noch kein Paar sein. Denn erst im Jänner hatte sich das It-Girl an der Seite eines mysteriösen Unbekannten beim Schmusen im Mexiko-Urlaub gezeigt (dazu mehr).

Im April vergangenen Jahres hatte sich Hilton von dem österreichischen Millionär Thomas Gross getrennt. "Sie bleiben Freunde, aber mit ihren vollen Terminkalendern und der Fernbeziehung wurde es einfach zu schwer", hieß es damals aus Insiderkreisen.