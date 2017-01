Paris Hilton: Liebesurlaub mit neuem Lover

Paris Hilton macht mal wieder Urlaub - und das nicht allein. Fotos zeigen die Hotelerbin mit einem unbekannten Mann in Tulum, Mexiko.

Vor den Augen der Paparazzi kamen sich die beiden am Strand deutlich nahe. Um wen es sich bei dem neuem Mann an der Seite der 35-Jährigen handelt und ob es mehr ist als bloß ein Ferienflirt, ist aber nicht bekannt.

Paris Hilton cuddles up to shirtless mystery man during romantic date in Mexico - Daily Mail https://t.co/FZw5m7hsJV

Paris selbst hat sich zu ihrem neuen Lover jedenfalls noch nicht geäußert.

Paris Hilton in #Mexico with what looks like her new boyfriend. Stay tuned for more updates... ???????????? pic.twitter.com/k0Ik6EW168