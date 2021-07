Papst Franziskus empfing Prinz Charles und Camilla

Das am Freitag in Italien eingetroffene Paar hatte am Dienstag in Rom den italienischen Außenminister Angelino Alfano getroffen. Am Mittwoch trifft Charles den italienischen Präsidenten Sergio Mattarella sowie den Premier Paolo Gentiloni. Geplant ist auch ein Besuch im Sitz der in Rom ansässigen Welternährungsorganisation FAO. Am Mittwoch und Donnerstag werden Prinz Charles und seine Frau Österreich einen offiziellen Besuch abstatten.