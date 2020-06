Otto Schenk: "Altes Wrack mit erstaunlicher Wirkung"

KURIER: Was ist das Beste an Ihnen?

Otto Schenk: Wohl, dass ich nie etwas bei mir behielt. Der Rest, der Erfolg ist mir passiert. Ich bin – in den weit über 1000 Abenden auf der Bühne – oft erschrocken, wie das Publikum explodiert ist vor Lachen.

Inwiefern bemerken Sie Ihr Alter?

Das Verwundern wird größer, dass ein altes Wrack wie ich noch so erstaunlich wirken kann. Kürzlich hatte ich acht Auftritte hintereinander. Dass ich das überlebt habe! Andererseits gibt mir die Arbeit Kraft – ich fühle mich nirgendwo so gesund wie auf der Bühne.

Beschäftigt Sie Ihr nahender Geburtstag?

Beinahe Tag und Nacht. Meine Frau und ich halten uns dann bei den Händen und versprechen uns, noch ein bissl zusammenzubleiben. Das Schreckliche ist nicht das Sterben, sondern das Verlieren. Bei unserer alljährlichen Maturafeier fehlt nahezu jedes Jahr einer – nahezu unentschuldigt.

Sie sagten einst, dass Sie nicht gläubig sind. Hat sich das geändert?

Nein. Ich glaube immer weniger, dass Glaube etwas Wichtiges ist. Man muss auch ohne anständig sein. Im Sinne des Glaubens wurden – von allen Religionen – so viele Verbrechen begangen, dass ich an all diesen "Firmen" großen Zweifel habe.

Glauben Sie an die Liebe?

Ich bestehe nur aus der Sucht nach Liebe und habe eine Frau, die mit mir ein Wesen ist. Ich vergöttere sie.

Keine Krisen in 58 Ehejahren? Nein, viele völlig unnötige Krachs. Aber wir sind nie böse schlafen gegangen.

Wieso möchte Ihre Frau nicht fotografiert werden?

Sie hält sich nicht für fotogen, dabei ist sie so schön. So, wie sie nie ihre Güte, Gescheitheit und ihr Schauspiel-Talent hervorkehrte. Ich wäre gerne mit ihr auf der Bühne gestanden, aber sie hat sich ohne Wehmut dagegen entschieden.