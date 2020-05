Österreich und die Habsburger-Krise

Eine Wiederbelebung der Idee der Donaumonarchie, ein friedlicher Zusammenschluss der Völker Zentraleuropas wurde von Moskau daher vehement bekämpft. Otto Habsburg wurde nach den Nazis auch bei den Kommunisten zum Feindbild.



Österreich lag daher wenig daran, ihm großen Stellenwert einzuräumen. Seine Versuche ab 1945, das Einreiseverbot nach Österreich zu umgehen - vor allem über die Grenze nach Tirol - wurden lange vereitelt. Nach Ende der alliierten Besatzung 1955 eskalierte der Streit in Österreich um Otto Habsburg: Er selbst strebte beharrlich seine Rückkehr an, gab aber die von der Republik geforderte Verzichtserklärung erst am 31. Mai 1961 ab.



Zu diesem Zeitpunkt war Habsburg schon längst Spielball der österreichischen Innenpolitik. Die ÖVP wertete seinen Verzicht auf Herrschaftsansprüche letztlich als ausreichend. Seine Beziehungen zu ÖVP-Politikern beschrieb Otto Habsburg so: "Mit Figl waren sie ganz bestimmt sehr gut, mit Raab bis zu einem ziemlich weitgehenden Ausmaß. Später ist dann Mock dazugekommen, der in der Europa-Politik ja Entscheidendes für Österreich getan hat."



Die SPÖ wandte sich scharf gegen den letzten Kaisersohn - und schmiedete 1963 im Nationalrat trotz Koalition mit der ÖVP eine Allianz mit der oppositionellen FPÖ. Die Große Koalition ÖVP/ SPÖ stand am Rande des Bruchs. Zugleich wurde dies zum Vorspiel für eine SPÖ-FPÖ-Allianz in der Zeit der Minderheitsregierung unter Bundeskanzler Bruno Kreisky 1970-1971, als dieser auf FPÖ-Stimmen im Parlament angewiesen war. Als Otto Habsburg am 31. Oktober 1966 erstmals wieder nach Österreich einreisen durfte, mobilisierten SPÖ und ÖGB Großproteste. Habsburg im Rückblick: "Es war nicht sehr schön, was da geschehen ist. Aber in der Politik darf man auf Dankbarkeit nicht rechnen."