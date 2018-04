Oben ohne: Heidi im Liebesurlaub mit Tom Kaulitz

Heidi Klum macht derzeit Urlaub – und das nicht allein. Zusammen mit ihrem neuen Lover Tom Kaulitz ist die Modelmama nach Mexiko gejettet, wo sie sich äußerst hemmungslos beim Schmusen mit dem Musiker zeigt.

Klum: Liebesurlaub mit Tom Kaulitz

Nachdem die ersten Kussbilder von Klum und Kaulitz für Schlagzeilen gesorgt haben (dazu mehr), setzt die 44-Jährige jetzt noch eins drauf:

In ihrem Liebesurlaub in Cabo San Luca präsentiert sich Heidi zusammen mit ihrem jungen Liebhaber am Pool eines Luxushotels – und zwar ganz ungeniert oben ohne.