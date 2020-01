Nico Santos: "Lena Meyer-Landrut und Mark Forster sind ein Paar"

Die Gerüchteküche brodelt: Mark Forster und Lena Meyer-Landrut sollen zusammen sein. Im Interview mit dem deutschen Radiosender 104.6 RTL bestätigte Sänger-Kollege Nico Santos nun, dass beide tatsächlich in einer Beziehung sind.

Bereits seit mehreren Monaten sollen der deutsche Sänger Mark Forster und die ehemalige Songcontest-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut ein Paar sein, berichtete das deutsche Magazin Bunte kürzlich. Beide seien während eines gemeinsamen Urlaubs über Silvester am Tegernsee innig vetraut gesichtet worden. Wie Welt unter Berufung auf eine anonyme Quelle schreibt, sollen beide "mindestens seit Oktober" vergangenen Jahres verliebt sein. Als schlussendlich beide Single waren, soll es demnach dann endgültig gefunkt haben. Auch Nico Santos gibt im Radio-Interview an, dass Meyer-Landrut ihm "vor drei Monaten oder so davon erzählt hatte".

Von ihrem Urlaub aus postete Meyer-Landrut noch auf Instagram, bevor sie sich vor in einen "kleinen Social Media-Detox verabschiedete". Seit dem ist es auf ihren Kanälen ruhig um sie geworden. "Wahrscheinlich, weil sie wusste...", so Santos, der sich damit wohl auf den Medienrummel rund um das potenzielle neue Paar bezieht.