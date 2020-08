Ist Brad Pitts angebliche neue Flamme etwa noch verheiratet?

Roland Mary gehört unter anderem das Promi-Restaurant "Borchardt". Hier sollen sich Pitt und Nicole im August 2019 laut Daily Mail auch kennengelernt haben, als der Schauspieler während der Promotour für "Once Upon A Time in Hollywood" in Berlin verweilte, was bisher aber ebenfalls nicht bestätigt wurde. Das "Borchardt" habe Pitt bereits 2009 erstmals besucht und schätzen gelernt – und zwar während der Dreharbeiten für den Quentin Tarantino-Streifen "Inglorious Basterds", die zum Teil in Deutschland stattfanden.

Fragt sich nur, was der vermeintliche Noch-Ehemann zu den Gerüchten um den angeblichen Flirt Nicoles mit Brad Pitt sagt? "Nichts", lautet das knappe Statement des 68-Jährigen gegenüber der Bild.