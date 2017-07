Neuer Mann an der Seite von Céline Dion

Schwere Zeiten liegen hinter Gesangs-Superstar Céline Dion (49), verlor sie doch im Jänner 2016 ihren geliebten Ehemann René Angélil, der seinem Krebsleiden erlag.

Doch jetzt scheint sie wieder zu strahlen. Grund soll der Tänzer Pepe Muñoz sein, der laut Vouge.com 17 Jahre jünger als die Sängerin ist. Seit einigen Wochen steht der schöne Spanier nicht nur mit Celine auf der Bühne, sondern auch privat begleitet er sie zu diversen Events, in Restaurants oder zum Sightseeing.

Und schon wird gemunkelt, dass die beiden sogar verliebt sein sollen.

