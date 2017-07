Nazan Eckes: Karriere-Push durch neuen Job

Die RTL-Talentshow "Das Supertalent" ist um ein neues Jury-Mitglied reicher: die TV-Moderatorin Nazan Eckes (41) wird neben Poptitian und Profijuror Dieter Bohlen (63) und Laufsteglegende Bruce Darnell (60) Platz nehmen. Wie bereits zuvor, soll auch in der elften Staffel der Castingshow das Jury-Trio über das Schicksal der mehr oder weniger begabten Kandidaten entscheiden.

Eckes freut sich jedenfalls auf die neue Herausforderung: "Ich habe schon einige Talent-Shows mit Jury moderieren dürfen, nun freue ich mich selbst mal in der Jury zu sitzen", so die Moderatorin.

Foto: APA/dpa/Ursula Düren

Der "Seitenwechsel" ist ein ordenticher Karriere-Push für die 41-Jährige, die durch ihre Moderation des Boulevard-Magazins "Explosiv" bekannt wurde. Vor ihr hat das nur Michelle Hunziker geschafft, die einst "DSDS" moderierte und dann in Jury von "Das Supertalent" Platz nahm.

Nazan ist gebürtige Deutsche mit türkischen Wurzeln und tritt als Nachfolgerin von Sängerin Victoria Swarovski (23) an, die in der zehnten Staffel neben Bohlen und Darnell in der Jury saß.

Die Castings starten am 30.Juli in Berlin und werden ab September auf RTL zu sehen sein. Privat hat Eckes ihr Glück mit Ehemann Julian Khol (37) , Künstler und Sohn des ehemaligen ÖVP–Politikers Andreas Khol (76), und ihren zwei Söhnen gefunden.

