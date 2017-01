Gefragte Hollywood-Stars verdienen Millionen und dürfen sich im Grunde nicht beschweren – trotzdem gibt’s auch in der Traumfabrik arge Ungerechtigkeiten, was die Bezahlungen von weiblichen Darstellerinnen angeht, wie Natalie Portman (35) jetzt aufzeigte.

Ashton Kutcher veriente vier Mal so viel

"Ashton Kutcher bekam für 'Freundschaft Plus' drei Mal so viel Gehalt wie ich. Ich war nicht so wütend, wie ich hätte sein sollen. Wir verdienen so viel, da fällt es mir schwer, mich zu beschweren. Der Unterschied ist aber verrückt", erzählte sie der britischen Marie Claire.

Foto: verleih

"Verglichen zu Männern verdienen Frauen in den meisten Berufen 80 Cent zu einem Dollar. In Hollywood sind es 30 Cent zu einem Dollar", fügte Portman hinzu.

Portman ist nicht die erste weibliche Darstellerin, die sich kritisch zum Gagengefälle in Hollywood äußerte. Auch Stars wie Jennifer Lawrence und Hilary Swank sprachen darüber, dass Frauen im Verhältnis zu ihren männlichen Kollegen viel weniger verdienen ( dazu mehr ).