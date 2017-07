Nach ihrer Trennung von Liev Schreiber soll Naomi Watts wieder verliebt sein: Wie ein Insider gegenüber People bestätigt, datet die 48–Jährige ihren "Gypsy"-Co-Star Billy Crudup.

Watts & Crudup: Auch im echten Leben ein Paar?

Watts und Crudup spielen in der US-Serie ein Ehepaar. Nun sollen sie auch im echten Leben zueinander gefunden haben. Am Wochenenden wurden die beiden händchenhaltend in New York gesehen.

Augenzeugen, die Watts und Crudup beim Lunch beobachtet haben, berichten gegenüber Page Six: "Sie haben glücklich ausgesehen und haben viel gelacht."

Naomi Watts trennte sich im vergangenen Jahr nach 11 Jahren Beziehung von Schauspieler Liev Schreiber, mit dem sie zwei Kinder hat. Crudup datete in der Vergangenheit unter anderem Mary-Louise Parker – ließ diese jedoch 2003 für Claire Danes stehen, von der er sich 2006 dann auch trennte.

