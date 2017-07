Mit steinreichen Männern hat Naomi Campbell Erfahrung. Nun soll sich das Topmodel wieder einen Multimillionär geangelt haben.

Wie unter anderem die Daily Mail berichtet, ist Campbell angeblich frisch verliebt in den ägyptischen Tabak-Unternehmer Louis C. Camilleri. Die beiden sollen sich durch ihre gemeinsame Liebe zur Formel 1 kennengelernt haben. Denn der 62-Jährige, dessen Vermögen auf rund 150 Millionen geschätzt wird, ist nicht nur CEO des US-amerikanischen Unternehmens "Philip Morris International" , sondern auch Vorsitzender bei Ferrari.

"Naomi und Louis treffen sich seit Wochen heimlich. Sie können die Hände nicht voneinander lassen, wenn sie ausgehen", verriet ein Insider gegenüber der britischen Sun.

Die Beziehung sei zwar noch frisch, aber es könnte sich durchaus etwas Ernstes daraus entwickeln. Neben Restaurantbesuchen in London sollen die beiden auch schon gemeinsame Ausflüge mit dem Privatjet unternommen haben. Auch die Freunde der amerikanischen Berufsbeauty sollen bereits von ihrem Verhältnis mit Camilleri, der laut Forbes zu den bestbezahlten CEOs der USA gehört, Bescheid wissen.

"Naomi hält ihre Beziehungen gerne privat und sie sind noch am Anfang, aber es gibt einen gewissen Funken zwischen ihnen."

