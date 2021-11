Campbell-Ex tröstet Charlène: Wie nahe stehen sich die Fürstin und Milliardär Doronin?

Nach ihrem monatelangem Aufenthalt in Südafrika hat sich Fürstin Charlène aufgrund von Erschöpfung in eine Klinik begeben. Die gesundheitlichen Probleme der vergangenen Wochen hatten an ihr gezehrt. Schon bald nach Charlènes Rückkehr an den Fürstenhof sei es offensichtlich geworden, dass Charlène "überfordert" war und sich "weder den offiziellen Pflichten noch dem Leben im Allgemeinen oder gar dem Familienleben stellen" konnte, hatte Fürst Albert vergangene Woche über seine Frau gegenüber People erzählt. In einer Klinik außerhalb Monacos werde sich die zweifache Mutter in den kommenden Wochen kurieren. Wo genau sich Charlène derzeit aufhält, hat der Fürstenpalast nicht bekannt gegeben. Gemunkelt wird aber, dass sich Alberts Ehefrau in einer Luxus-Klinik in der Schweiz einer Therapie unterziehen soll.

Fürstin Charlène: Trost von Milliardär Vladislav Doronin?

Albert betonte, dass seine Frau in dieser schwierigen Zeit seine vollste Unterstützung habe. Einer, der Charlène in ihrer Krise ebenfalls beistehen soll, ist der britischen Sun zufolge kein Geringerer als der russische Milliardär Vladislav Doronin. Der 59-Jährige war einst mit Supermodel Naomi Campbell zusammen. Nun soll der Oligarch Alberts Ehefrau eine starke Schulter zum Anlehnen bieten.