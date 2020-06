Swarovski: „Zu schön, zu reich, zu intelligent? Das bin ich nicht“

Wirkliche Must-Haves sind für mich Schuhe von Manolo Blahnik, ein Alexander-McQueen-Anzug und ein Hut von Philip Treacy. Mit diesen drei Designern fühlt man sich fantastisch. Der Hut ist fast wie eine Krone. Alexander McQueen verleiht jeder Frau Stärke, aber ist gleichzeitig auch sehr feminin. Und Blahnik ist für mich der Picasso unter den Schuhdesignern. So rechtfertige ich meine Schuhkäufe: „Mit Blahnik-Schuhen investiere ich in meine Kunstsammlung.“ (lacht)

Tragen Sie auch echten Schmuck?

Da halte ich es wie Coco Chanel. Ich mixe alles, und dann müssen die Menschen raten, was ist echt und was Swarovski. Die Pointe von Chanel war das Design. Da ist es vollkommen egal, ob es ein Diamant oder ein Kristall ist. Aber manchmal nervt es, wenn ich bei einem Diamanten gefragt werde: „Oh, ist das ein neues Swarovski-Schmuckstück?“ Dann antworte ich: „Made in Africa, not in Austria.“ (lacht).

Sie haben es als erste Frau in der Familie bis in die Chefetage geschafft. Wie schwer war es, sich in diesem männerdominierten Unternehmen durchzusetzen?

(lacht) Ich habe gearbeitet, gearbeitet und gearbeitet. Und plötzlich war ich da und man konnte an mir nicht mehr vorbei. Aber Tatsache ist, 88 Prozent unser Kunden sind Frauen. Und ich habe eine starke Assoziation zur Kunst, zu Design und Mode – das steckt in den weiblichen Genen. Deswegen ist mir die Arbeit leicht gefallen.

Sie sind dreifache Mutter. Wie schaut Ihr Alltag mit Kind und Karriere aus?

Meine Kinder kennen nichts anderes. Ich habe keine Babypause gemacht – oder genauer gesagt, dank des Handys habe ich sogar noch im Spital gearbeitet. Aber unsere Projekte sind wie Krimis – ich muss einfach wissen, wie es weitergeht. Doch ohne mein Team, meiner Nanny und meiner Haushälterin würde ich es nicht schaffen.

Sprechen Ihre Kinder Deutsch, obwohl sie in London leben?

Sie haben eine Deutschlehrerin und bekommen ein Mal pro Woche Unterricht. Ich selbst spreche mit meinen Kindern kaum Deutsch, weil es mein Mann nicht versteht. Und ich möchte ihm nicht das Gefühl geben, dass er von der Familie ausgeschlossen wird. Aber mit dem Tiroler Cousin gibt es keine Verständigungsprobleme.

Stört es Sie, dass durch Ihre Cousine Fiona Swarovski in den Schlagzeilen ist?

Nein, jeder ist eine eigenständige Person und soll machen, was er will. Sie ist immer sehr bemüht und will sich im Design etablieren. Wenn Sie eine fantastische Idee hat, dann ist es ein guter Beitrag für das Unternehmen.

Fühlen Sie sich auch ungerecht behandelt, weil Sie zu schön, zu intelligent und zu reich sind?

Ich bin nichts von allem. Ich denke, man kann nie zu schön, zu reich und zu intelligent sein.

Karl-Heinz Grasser meinte das schon in einer TV-Show ...

Oh, das hat er gesagt. Das wusste ich nicht. Aber ich lebe in London, und da gibt es andere Headlines. Und die Sache ist immer nur so groß, wie viel Energie man hineinsteckt. Und wir stecken unsere Energie in die Arbeit.