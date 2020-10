Nach heftiger Kritik: Dänische Königsfamilie bricht Auslandsurlaub ab

Während in den Niederlanden angesichts steigender Infektionszahlen die Corona-Maßnahmen verschärft werden, ist die Königsfamilie auf Urlaub nach Griechenland geflogen - nur um schnell wieder eine Kehrtwende zu machen.

Niederländische Königsfamilie wegen Griechenlandurlaub in der Kritik

Nachdem sie sich mit öffentlicher Kritik konfrontiert sahen, sind König Willem-Alexander (53), Königin Máxima (49) und ihre drei Töchter am Samstag zurück in ihre Heimat geflogen. Mit einer Linienmaschine der KLM statt mit der Regierungsmaschine, mit welcher sie sich zuvor nach Griechenland begeben hatten, sind die dänischen Royals zurück in die Niederlande geflogen. Ministerpräsident Mark Rutte sprach am Sonntag von einem "Fehler", für den er die Verantwortung übernehme. Seine Einschätzung zur Frage, ob es vernünftig sei, dass die Königsfamilie die Herbstferien in Griechenland verbringe, sei falsch gewesen.

Der niederländische Ministerpräsident erklärte, dass der König zwar über Privatreisen zwar selbst entscheiden könne, es sei jedoch dabei das "öffentliche Interesse" zu berücksichtigen.