Nach Gerichtsurteil: Jetzt spricht Lilly Becker

Boris Becker gab in einem Instagram-Posting Einblicke in seine Gemütsverfassung: Am Abend vor dem Gerichtstermin teilte die Tennislegende ein Zitat des amerikanischen Autors José N. Harris: "Es wird eine Zeit in deinem Leben kommen, in der du dich entfernst von all dem Drama und den Menschen, die es verursachen. Du umgibst dich mit Menschen die dich zum Lachen bringen. Du vergisst das Böse und konzentrierst dich auf das Gute. Du liebst die Menschen, die dich in die richtigen Bahnen lenken, betest für diejenigen, die es nicht tun. Das Leben ist zu kurz um nichts zu sein außer glücklich."

Boris und Lilly hatten sich im Mai 2018 nach 13 Jahren Beziehung überraschend getrennt. Am wichtigsten sei "das Wohlergehen des gemeinsamen Sohnes Amadeus", hatten sie damals über ihren Anwalt verkündet.